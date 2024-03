La svolta della fase offensiva: media di 2,5 gol con Calzona

Questo il dato riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sui progressi della fase offensiva del Napoli:

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Per Calzona parlano i numeri: con lui in panchina il Napoli ha realizzato già 10 gol, per una media di 2,5 gol a partita". Questo il dato riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sui progressi della fase offensiva del Napoli: "Numeri importanti se si pensa che prima di lui c'erano volute 12 partite per segnare 10 gol. La svolta parte dalla costruzione dal basso, dalla ricerca dei movimenti e dei principi di gioco che hanno costruito il Napoli di Spalletti: la valorizzazione delle catene laterali, la pressione alta, il lavoro dei centrocampisti tra le linee.

Con Calzona il Napoli in campionato ha una media di 2,3 punti a partita e adesso la possibilità di riacciuffare il piazzamento Champions in classifica si fa più concreta. Ora però bisognerà ridurre i gol subiti. Il Napoli ha il quinto attacco e l’ottava difesa del campionato. Subisce almeno un gol da sette partite consecutive. Una delle parole-chiave della terapia del dottor Calzona è ordine, il Napoli non è ancora guarito ma è sulla strada giusta".