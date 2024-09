Lavoro e 'sedute psicologiche': così Conte ha fatto rinascere il Napoli

"Sono bastati due mesi di lavoro per rivedere un Napoli ambizioso, coraggioso, compatto, competitivo". Questo il pensiero della Gazzetta dello Sport in edicola, che nella sua analisi esalta il grande lavoro svolto dal tecnico Antonio Conte dopo i disastri della passata stagione, chiusa col decimo posto in classifica.

"Certo, due mesi intensi, segnati dalla fatica e dal sudore. Ma anche da lunghe sedute psicologiche. Antonio conte ha rimesso la squadra al centro del villaggio, ha spiegato a giocatore e società che non esiste l'io, esiste un noi, perché bisogna sempre ragionare al plurale per raggiungere grandi traguardi. E questa è stata la prima grande vittoria di Conte a Napoli: ha ricompattato un ambiente sfiduciato, riportato entusiasmo tra i tifosi e cultura del lavoro nello spogliatoio".