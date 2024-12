Lazio, Baroni ritrova Nuno Tavares: il rientro in campionato col Napoli

Il terzino della Lazio, Nuno Tavares, una delle rivelazioni di questo campionato e uno dei segreti della squadra di Baroni, è già clinicamente guarito da qualche giorno e oggi tornerà a lavorare in gruppo. Teoricamente potrebbe essere impiegato già giovedì in Coppa Italia contro il Napoli ma stando a quanto filtra, a Formello - si legge su La Gazzetta dello Sport - starebbe prevalendo la cautela, preferendo così di mandarlo in campo direttamente domenica in campionato, sempre contro il Napoli, ma al Maradona.