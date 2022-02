Lazio, difesa da incubo: con 40 reti incassate è la nona di A, la peggiore tra le big

I numeri della difesa della Lazio fanno ben sperare il Napoli in vista della partita di stasera. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

I numeri della difesa della Lazio fanno ben sperare il Napoli in vista della partita di stasera. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Al di là dell’assenza di Acerbi, la retroguardia biancoceleste non è di quelle che incutono timori. Con 40 reti subite è al nono posto in Serie A per numero di gol incassati. Ed è di gran lunga la peggiore delle prime otto formazioni della classifica. Sulla carta l’ideale per Osimhen per incrementare il suo bottino di reti in questo campionato, che è quota 7".