Lazio-Napoli, probabili formazioni CdS: Spalletti cambia modulo e rilancia Politano

Luciano Spalletti non ha tanti dubbi di formazione in vista del big match di stasera contro la Lazio. Torna dall'inizio in campionato anche Insigne.

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Luciano Spalletti non ha tanti dubbi di formazione in vista del big match di stasera contro la Lazio. Ma, come confermato anche dal Corriere dello Sport, dovrebbe cambiare modulo e passare ad un 4-3-3, in virtù della presenza di Demme; Lobotka è recuperato, ma va solo in panchina. Rispetto alla debacle col Barcellona, si rivedranno dall'inizio Ospina e Politano, in luogo di Meret ed Elmas. E torna dall'inizio in campionato anche Insigne dopo lo stop col Cagliari.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne