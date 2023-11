Le clamorose accuse del cognato alla base del ritorno in Nigeria di Osimhen

Di sicuro lo staff medico del Napoli gli ha lasciato un programma di cure fisioterapiche per cercare di accelerare il recupero dopo lo stiramento

Questioni familiari: Victor Osimhen ha ottenuto dal club un permesso per andare in Nigeria e risolvere alcuni problemi personali. Sul tema scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Ne ha parlato a quattr’occhi col presidente Aurelio De Laurentiis che gli ha consentito di partire martedì scorso per raggiungere la terra natale. Al momento non è ancora chiaro quando il giocatore rientrerà in sede. Di sicuro lo staff medico del Napoli gli ha lasciato un programma di cure fisioterapiche per cercare di accelerare il recupero dopo lo stiramento al bicipite femorale.

Al tempo stesso il clamore dato volutamente a certi fatti - per nulla chiari - dal cognato Osita Okolo, allontanato dal proprio entourage da anni, da parte del centravanti, ha fatto sì che Victor sia andato a Lagos per cercare di mettere le cose a posto. E, al di là di questioni legali aperte proprio con Okolo, Osimhen soffre questa situazione perché lui è stato sempre molto generoso nei confronti di tutti i propri familiari, e non solo.