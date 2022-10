Le pagelle di Abraham: "Non la prende mai, Kim e Juan Jesus insuperabili"

Che il problema della Roma sia trovare il gol senza Dybala è evidente anche nel ko contro il Napoli

Che il problema della Roma sia trovare il gol senza Dybala è evidente anche nel ko contro il Napoli. Sul banco degli imputati ci finisce Tammy Abraham, ancora a secco e autore di una prestazione negativa. La Gazzetta dello Sport racconta così la sua partita: "L'impegno c'è tutto, ma ormai tecnicamente e tatticamente sembra non sapere più cosa debba fare". Il Corriere dello Sport è ancora più duro: "Praticamente non la struscia e non semplicemente perché gli arrivino pochi palloni" e aggiunge anche "Ha un'allergia evidente con i sedici metri altrui". Anche Tuttosport lo critica: "Macchinoso, sempre impreciso nell'ultima rifinitura. Così è troppo facile per gli avversari". Il Messaggero invece lo assolve parzialmente: "Non facile essere pungenti quando arrivano pochi palloni giocabili".

I voti

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

Il Messaggero: 4,5

Vocegiallorossa: 6