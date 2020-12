Le pagelle di Insigne: voti alti per il capitano che aggancia Careca

Un gol alla Lorenzo Insigne per salvare il Natale del Napoli, che grazie a una bellissima rete del suo capitano pareggia contro il Torino. “Alla fine ha dovuto sistemare lui la pratica”, chiosa La Gazzetta dello Sport, 6,5. Mezzo voto in più per il Corriere dello Sport: Salva il Napoli con un capolavoro. Aggancia Careca a 95 gol e azzurri assoluti, Higuain e Altafini in campionato”. E per Tuttosport è “uno dei gol più belli del campionato”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5

TuttoNapoli: 6,5