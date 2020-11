Le pagelle di Osimhen: "Gol pesante e tanto lavoro"

Il secondo gol in Serie A di Victor Osimhen permette al Napoli di sbrogliare una matassa assai complicata come il Bologna di Sinisa Mihajlovic. "Un gol pesante, per giunta realizzato di testa che rappresenta un inedito nella sua giovane carriera", è il commento de La Gazzetta dello Sport al fianco del suo 7 in pagella per l'ex attaccante del Lille. Un giudizio che questa mattina trova riscontri su quasi tutte le altre testate, locali e nazionali: tra chi, come il Corriere dello Sport, premia il lavoro costante del talento nigeriano ("Firma il gol del vantaggio approfittando di un paio di erroracci dei difensori del Bologna, lavora tanto") e chi, come Tuttosport, lo giustifica anche per il tocco di mano sul possibile raddoppio partenopeo ("Facile per uno della sua classe insaccare l'1-0. Compie mano sulla rete di Koulibaly, ma lo fa mentre Denswil lo affossa").

Se ancora il processo di inserimento in Serie A e negli schemi di mister Gattuso non può certo dirsi concluso, oggi Victor Osimhen appare sicuramente sulla strada giusta. E il Napoli, a tratti, già dipende da lui...

Questi tutti i voti odierni di Victor Osimhen:

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TMW: 7



TuttoNapoli: 7,5