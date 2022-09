Le pagelle di Raspadori: "La Nazionale ha il volto del suo numero 10 alla Pablito"

Che sia vera gloria, oppure un passaggio di testimone fugace per ricordare Pablito Rossi? Domanda lecita vedendo questo Raspadori

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Che sia vera gloria, oppure un passaggio di testimone fugace per ricordare Pablito Rossi? Domanda lecita vedendo questo Raspadori, autore di un gol da rapinatore d'area magari non bello, sicuramente efficace. Decisivo per la seconda volta consecutiva, è a quota cinque e sembra essersi preso lo scettro della Nazionale. Appare da illusionista dietro a Gnonto, come spiega il Corriere della Sera nella città del mago Houdini. Questa Nazionale ha il volto del suo numero dieci.

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7