Le pagelle di Spalletti: "Cerca di friggere il pesce con l'acqua. Poteva lasciare una punta per il finale"

Luciano Spalletti si è presentato in Russia con scelte pressoché obbligate a causa delle tante assenze e il risultato, ko per 2-1 contro lo Spartak, è stato figlio anche di queste difficoltà. Per la Gazzetta "forse poteva tenere un attaccante fuori per avere un cambio alla fine". Per il Corriere dello Sport, la mancata stretta di mano con Rui Vitoria "lascia un retrogusto amaro" ma scrive anche che nella ripresa riesce a "rianimare" il Napoli dopo aver subito il 2-0. Per Tuttosport si deve chiedere perché il Napoli comincia le partite con il freno a mano tirato perché "anche stavolta la squadra azzurra inizia a giocare troppo tardi". Per Il Mattino il suo spogliatoio sembra un lazzaretto e lui "cerca di friggere il pesce con l'acqua" e lo dimostra anche con l'unico cambio in corsa che riesce a effettuare. Infine TMW sottolinea come le scelte siano obbligate per l'allenatore oltre alla "bella reazione" che però non porta punti a casa.

I voti

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Il Mattino: 5,5