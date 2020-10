Le probabili del CdS: appena 2 cambi per Gattuso, ancora panchina per Meret

Saranno appena due, secondo il Corriere dello Sport, i cambi che Gattuso effettuerà in vista della partita di questo pomeriggio contro l'Az Alkmaar. In porta sarà confermato Ospina, in difesa Maksimovic prenderà il posto di Manolas, a centrocampo Lobotka affiancherà Fabian. Per il resto, in campo gli stessi protagonisti che sabato hanno battuto l'Atalanta, anche Osimhen e dunque non Petagna al centro dell'attacco.