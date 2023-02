Le rotazioni di Spalletti funzionano: c'è un dato che lo certifica

A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno, che riporta una statistica per giustificare quest'affermazione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Le rotazioni di Spalletti funzionano". A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno, che riporta una statistica per giustificare quest'affermazione: "Lo dimostra il fatto che il Napoli in campionato ha mandato in gol 15 giocatori diversi che hanno realizzato 50 reti. Si tratta di Osimhen (14 reti), Kvaratskhelia: 7 gol, Elmas 5, Simeone, Politano, Lozano e Zielinski 3, Kim e Anguissa (2), Lobotka, Raspadori, Olivera, Juan Jesus, Rrhamani e Di Lorenzo (1)".