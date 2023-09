Lecce-Napoli, la probabile del Cds: ecco i tre cambi preparati da Garcia

Il turnover diventa una necessità perchè Garcia deve necessariamente tutelare i suoi da altri infortuni.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il turnover diventa una necessità perchè Garcia deve necessariamente tutelare i suoi da altri infortuni. Il tecnico può scegliere di far riposare qualcuno degli uomini più stanchi: secondo il Corriere dello Sport si va verso tre cambi in vista della partita con il Lecce rispetto a quella con l’Udinese, uno per reparto: "A sinistra, a destra e in mezzo. Ovvero: Olivera per Mario Rui, Cajuste per Anguissa e uno tra Raspadori e Lindstrom che in volata si propongono per far respirare Politano. Uno dei migliori finora, dei più produttivi anche nei momenti peggiori, e di certo un candidato serissimo a cominciare la notte delle stelle di Champions dal primo minuto

Garcia dovrebbe schierare Meret in porta; una linea difensiva a quattro con Di Lorenzo, Ostigard, Natan e Olivera; Cajuste, Lobotka e Zielinski a centrocampo; e uno tra Jack e Jesper con Osimhen e Kvaratskhelia nel tridente".