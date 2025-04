Libero - Col mercato giusto a gennaio, la lotta scudetto era già chiusa

"il presidente del Napoli si è chiuso in un inconsueto silenzio, rimandando ogni discorso a fine stagione, anche perché è consapevole di essere nel torto per quanto (non) accaduto a gennaio". Lo scrive Libero oggi in edicola nell'analisi del finale di stagione con la lotta scudetto sempre più aperta e il rimpianto azzurro e di Conte per l'addio di Kvara non sostituito.

"Probabilmente con gli adeguati interventi la lotta scudetto sarebbe stata già chiusa a favore del Napoli, perché l’Inter è una squadra che in campionato va avanti per inerzia da settimane, troppo stanca e acciaccata per reggere il triplo impegno. Il Napoli sta giocando quasi tutto il girone di ritorno senza Buongiorno e Neres, due giocatori fondamentali, e le loro assenze hanno reso ancora più evidente che questa non è una squadra da titolo".