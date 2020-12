Libero su Gattuso: "Ha attaccato i napoletani senza mascherine. Meglio da Sindaco che da allenatore"

“Ha attaccato i napoletani per gli eccessi commessi nel ricordare Maradona scendendo in strada a orde, rigorosamente vicini e senza mascherine, e la gente, anziché azzannarlo e invitarlo a tornare nelle brume padane dove ha passato mezza vita, gli ha dato ragione”. Così scrive l'edizione odierna di Libero su Rino Gattuso, dopo l'invito del tecnico ai tifosi a prestare attenzione alle misure anti-Covid durante le manifestazioni in ricordo di Maradona.

Il quotidiano aggiunge: “Certe reprimende i napoletani le tollerano solo da conterranei o giù di lì. A primavera si vota a Napoli. Per quanto sia un bravo allenatore, forse Gattuso farebbe meglio alla città in municipio anziché in panchina“.