Liverpool archiviato, c'è solo lo Spezia nella testa di Spalletti: ha una ferita ancora viva

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Liverpool è già dimenticato, per Luciano Spalletti. Nella sua testa ora c'è solo lo Spezia, memore dello scorso anno e del mezzo passo falso col Lecce. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "La città è ancora nel luna park di Napoli-Liverpool. Spalletti non può farsi trascinare dagli umori dell’ambiente e cerca di mantenere tutti con i piedi per terra. Il cammino è ricco di insidie, Spalletti ha tanta esperienza ed è consapevole del percorso, del resto la delusione per il pareggio contro il Lecce è ancora viva".