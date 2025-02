Lobotka non è lui, i quotidiani lo bocciano: "Sbaglia troppo e pasticcia sul 2-1"

Giornata da dimenticare per il Napoli a Como. Tra le note tutt'altro che liete anche la prova di Lobotka, solitamente tra i migliori. Non ieri, non al Sinigaglia. Voti bassi sui quotidiani oggi in edicola.

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport: "Da un suo scippo nasce il gol di Raspadori, da una palla persa il 2-1 del Como. Tanta fatica in regia e tutti soffrono".

Voto 5.5 per il Corriere dello Sport: "Crea la chance (di Anguissa) con un ottimo strappo, ma pasticcia in controllo nel dialogo con Raspadori, crea la libertà di Paz e Cutrone va in fuga per la vittoria".

Voto 5 per Tuttonapoli: "Da un suo recupero alto nasce il gol di Raspadori. Sbaglia troppo e spesso si fa trovare fuori posizione".