Lobotka salta anche Milan-Napoli? Le ultime sul recupero dello slovacco

Antonio Conte si presenterà con quattro cambi quest'oggi rispetto alla gara di Empoli. Non cambierà il centrocampo con Anguissa, McTominay e ovviamente Gilmour in regia, come già successo al Castellani, in sostituzione dell'infortunato Lobotka. Lo slovacco sta ancora recuperando dal problema rimediato in nazionale.

Secondo il Corriere dello Sport, Lobotka sta proseguendo con il percorso di riabilitazione per superare il problema alla coscia sinistra che l’ha già escluso a Empoli, gli farà saltare la gara di quest'oggi ed anche il suo recupero per la sfida contro il Milan di martedì a San Siro, ad oggi - si legge - resta a forte rischio.