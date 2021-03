Lozano, ecco come procede il recupero: il Chucky punta il Milan

Ai box dalla partita contro la Juventus per una distrazione al bicipite femorale, Hirving Lozano dovrebbe rientrare per il match col Milan. A riferirlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Il miglior marcatore stagionale del Napoli punta a farcela per la sfida contro il Milan del 14 marzo, sta alternando terapie e lavoro personalizzato in campo per superare la distrazione al bicipite femorale rimediata contro la Juventus".