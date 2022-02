Lozano out tutto febbraio, salta almeno 6 gare: lunedì gli esami strumentali

Hirving Lozano si è infortunato ancora in nazionale, riportando una lussazione alla spalla destra. Quanto starà fuori? Ecco l'ipotesi di Tuttosport: "Il Napoli lo ritroverà lunedì per verificare le sue condizioni post infortunio alla spalla con accertamenti strumentali con i quali verificare se sia necessario l’intervento chirurgico. Lozano si è fatto male ancora una volta in Nazionale, durante la partita Messico-Panama (1-0) per essere caduto sulla spalla destra: Hirving dovrà saltare le sei gare previste a febbraio, comprese le due di Europa League contro il Barcellona".