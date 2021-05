Lozano trascinatore col Messico perchè al centro del progetto: è la stessa idea di Spalletti

Un Hirving Lozano in grande spolvero con la maglia del Messico. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "E proprio ieri dal Texas sono arrivate buone nuove. Ad Arlington si è disputata un’amichevole fra Messico e Islanda con il Cucky che ha letteralmente spaccato la partita. L’attaccante del Napoli è entrato in campo dopo più di un’ora di gioco con i suoi del Tricolor sotto nel punteggio per un autogol: nel giro di un quarto d’ora il Cucky si è esaltato davanti a migliaia di suoi connazionali, in uno stadio finalmente pieno di entusiasmo. Prima uno slalom in area, con finta che ha messo a sedere un difensore e tiro preciso e potente di destro per il pari. Poi uno stacco di testa in anticipo su marcatore e portiere per il gol della vittoria.

Lozano diventa trascinatore perché si sente al centro del progetto Messico. Quello che accadrà anche col Napoli, con Spalletti che vorrà sfruttarlo facendolo partire anche da posizioni diverse.