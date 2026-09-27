Lucca, Allegri continua a crederci: cosa è piaciuto al tecnico contro la Fiorentina
Massimiliano Allegri continua a credere nelle qualità di Lorenzo Lucca. Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attaccante ha lasciato indicazioni positive nei 32 minuti disputati contro la Fiorentina, soprattutto per atteggiamento, sacrificio e disponibilità nel lavoro senza palla. Lucca ha pressato i portatori viola, cercato il duello fisico sulla trequarti e provato a rendersi utile alla squadra anche lontano dalla porta. Resta però il problema principale per un centravanti: il gol continua a non arrivare nelle gare ufficiali.
Lucca, Allegri apprezza la reazione dopo il Bologna
La prestazione del Franchi ha comunque permesso a Lucca di ricevere un importante attestato di fiducia da Allegri, pochi giorni dopo il richiamo del tecnico per la gestione dell’ultima occasione contro il Bologna. Il quotidiano sottolinea come l’allenatore abbia apprezzato soprattutto la reazione e lo spirito mostrati dall’attaccante. Il messaggio è sintetizzato nell’incoraggiamento “Provaci ancora, Lucca”: la rete resta l’obiettivo da ritrovare, ma lavoro e sacrificio stanno convincendo Allegri a continuare a puntare su di lui.
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