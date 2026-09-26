"De Bruyne giganteggia! Qualità e forza, cosa ne pensa Allegri?", pagelle super per KDB

"De Bruyne giganteggia! Qualità e forza, cosa ne pensa Allegri?", pagelle super per KDBTuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:10Rassegna Stampa
di Daniele Rodia
Prestazione maiuscola per Kevin De Bruyne che brilla con il suo Belgio nella prima partita di Nations League contro l'Italia di Roberto Mancini.

Kevin De Bruyne,  centrocampista del Napoli, è stato tra i migliori in campo nella gara di ieri contro l'Italia allo stadio Olimpico di Roma, terminata 0-2 per i Red Devils. Di seguito voti e pagelle dei principali quotidiani sportivi per il centrocampista del Napoli:

﻿﻿Corriere dello Sport 7. Ha il compito di saggiare le qualità di Romano, non lo molla un attimo. Ma quando capisce che la serata è propizia delizia con giocate stellate.

﻿﻿Gazzetta dello Sport 7. Una partita all'insegna della creatività e della forza fisica facilitata dalla scarsa opposizione dell'Italia. Giganteggia, a tratti, ed è sempre presente quando c'è da creare scompiglio.

﻿﻿Tuttosport 7.5. In Nazionale si rigenera: ben più brillante rispetto alle ultime uscite con il Napoli. Distribuisce idee e assist. E ci mette pure il fisico quando serve.

﻿﻿Corriere della Sera 7. Col Napoli flop, col Belgio top. Chissà che ne pensa Allegri. Un aggettivo: dittatoriale.