"De Bruyne giganteggia! Qualità e forza, cosa ne pensa Allegri?", pagelle super per KDB
Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, è stato tra i migliori in campo nella gara di ieri contro l'Italia allo stadio Olimpico di Roma, terminata 0-2 per i Red Devils. Di seguito voti e pagelle dei principali quotidiani sportivi per il centrocampista del Napoli:
Corriere dello Sport 7. Ha il compito di saggiare le qualità di Romano, non lo molla un attimo. Ma quando capisce che la serata è propizia delizia con giocate stellate.
Gazzetta dello Sport 7. Una partita all'insegna della creatività e della forza fisica facilitata dalla scarsa opposizione dell'Italia. Giganteggia, a tratti, ed è sempre presente quando c'è da creare scompiglio.
Tuttosport 7.5. In Nazionale si rigenera: ben più brillante rispetto alle ultime uscite con il Napoli. Distribuisce idee e assist. E ci mette pure il fisico quando serve.
Corriere della Sera 7. Col Napoli flop, col Belgio top. Chissà che ne pensa Allegri. Un aggettivo: dittatoriale.
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