McTominay convocato per Napoli-Frosinone? Cosa filtra da Castel Volturno
Scott McTominay prosegue il percorso di recupero dopo l’intervento al cuore. Come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista del Napoli è tornato negli ultimi giorni al Training Center di Castel Volturno, dove sta svolgendo esclusivamente lavoro individuale in palestra. Il prossimo passaggio dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana, quando l’ex Manchester United potrebbe cominciare gradualmente a lavorare anche sul campo.
Napoli-Frosinone, prudenza per McTominay
I progressi dello scozzese rappresentano una buona notizia per Massimiliano Allegri, ma i tempi per il ritorno a disposizione non saranno forzati. Il Napoli valuterà giorno dopo giorno la risposta del centrocampista all’aumento dei carichi di lavoro, mentre i nazionali rientreranno progressivamente dopo gli impegni con le rispettive selezioni. Per questo, secondo il Corriere dello Sport, pensare già alla presenza di McTominay alla ripresa del campionato appare troppo ottimistico: “ipotizzare una sua convocazione contro il Frosinone è assolutamente prematuro”.
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