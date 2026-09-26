Quando rientra Alisson Santon? Le ultime sul recupero del brasiliano
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L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda le condizioni di Alisson Santos. Il rientro in campo del brasiliano si starebbe avvicinando, dopo l'infortunio occorso in Napoli-Arsenal. Una buona notizia per Massimiliano Allegri che ha puntato fin da subito sull'ex Sporting Lisbona: "Bisognerà invece attendere ancora un po' per Alisson, altra freccia a sinistra che in questa stagione non ha ancora trovato il guizzo giusto e che si era fermato contro l'Arsenal. Anche per lui il rientro si avvicina. La rosa sta per allargarsi di nuovo. E la sosta aiuta perché frena il calendario".
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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