Allegri cambia modulo? Il nuovo 3-4-2-1 prende forma

Allegri studia una possibile svolta tattica per il Napoli alla ripresa del campionato. Dopo il 4-3-3 e il 4-2-3-1, l’allenatore potrebbe puntare sul 3-4-2-1

Il Napoli potrebbe presentarsi in campo con un volto diverso dopo la sosta per le nazionali. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri starebbe valutando l’abbandono dei sistemi utilizzati finora, ovvero il 4-3-3 e il 4-2-3-1, per affidarsi a un nuovo assetto tattico. L’ipotesi al vaglio è il 3-4-2-1, modulo già visto recentemente a Napoli con Antonio Conte.

Napoli, nuovo modulo Allegri: Beukema può essere la novità in difesa

Nell’ultima sfida di campionato contro la Fiorentina, Allegri aveva scelto il 4-2-3-1, con Milinkovic-Savic tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera in difesa, Gilmour e Lobotka in mediana e Politano, De Bruyne e Lang alle spalle di Hojlund. Con il possibile passaggio al 3-4-2-1, invece, potrebbe esserci spazio per Sam Beukema nel terzetto arretrato. L’olandese, finora, non ha ancora trovato spazio in campo.

Napoli, Allegri ridisegna la squadra: Di Lorenzo a centrocampo con De Bruyne e Politano

Nel possibile nuovo Napoli di Allegri, Di Lorenzo potrebbe essere avanzato nella linea a quattro di centrocampo, completata da Gilmour, Lobotka e Spinazzola. In posizione più avanzata, invece, il tecnico potrebbe affidarsi a Politano e De Bruyne come trequartisti alle spalle dell’unica punta Hojlund. Si tratta, al momento, di un’ipotesi tattica riportata dalla Gazzetta dello Sport: la ripresa del campionato potrebbe dunque portare con sé una nuova interpretazione del Napoli targato Allegri.