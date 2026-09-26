Come aumentare la pericolosità di Hojlund? Allegri pensa alla soluzione Neres

Hojlund fatica lontano dalla porta: Allegri studia la soluzione Neres per aumentare la pericolosità offensiva del Napoli.

L’edizione odierna di Repubblica si sofferma sulle difficoltà di Rasmus Hojlund nel Napoli di Massimiliano Allegri, mettendo a confronto il suo rendimento in azzurro con quello mostrato con la Danimarca. In nazionale l’attaccante è tornato al gol sfruttando proprio la sua capacità di incidere vicino alla porta avversaria. Il quotidiano sottolinea come nella scorsa stagione Hojlund abbia realizzato 16 reti, 15 delle quali dall’interno dell’area piccola, evidenziando così quanto la sua pericolosità aumenti quando viene servito negli ultimi metri. Con il Napoli, invece, la situazione è differente: contro la Fiorentina ha toccato appena due palloni in area sui dodici complessivi, un dato indicato come sintomo delle difficoltà della squadra nella costruzione offensiva.

Allegri pensa a Neres per aiutare Hojlund

La sosta può allora diventare un momento importante per trovare nuove soluzioni e consentire ad Allegri di aumentare la pericolosità offensiva del Napoli. Una delle possibili chiavi indicate da Repubblica è David Neres, chiamato a ritrovare la migliore condizione in vista del fitto calendario di ottobre. Il quotidiano scrive: “Max Allegri lo sa e ci sta già lavorando anche senza il diretto interessato. Il Napoli dovrà crescere in fase di non possesso ma anche migliorare la manovra offensiva. Neres può essere sicuramente una soluzione. L'intesa tra il brasiliano ed Hojlund può rappresentare sicuramente un fattore per l'attaccante”. L’obiettivo è dunque riportare Hojlund con maggiore continuità nella zona di campo dove riesce a essere maggiormente decisivo.