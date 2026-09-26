Hojlund, due sistemi a confronto: in Nazionale la chiave tattica che lo sblocca?

Il danese torna a segnare in nazionale nonostante il ko contro la Norvegia di Haaland: è il suo terzo gol stagionale, ma ancora nessuna vittoria.

Protagonista di un gol nonostante la sconfitta in Norvegia-Danimarca, Rasmus Hojlund è tornato a segnare con la maglia della nazionale. Come sottolinea Il Mattino, il gol arrivato fa comunque morale: è il terzo di questo avvio di stagione, dopo i due trovati con il Napoli. C'è una particolarità che li accomuna tutti finora: nessuno dei 3 gol stagionali del danese ha portato a una vittoria, solo sconfitte, contro Como, contro Inter e ora contro la Norvegia di Haaland.

Hojlund, col 4-2-3-1 di Riemer tocca molti più palloni in area: il dato

Finalmente Hojlund, verrebbe da dirsi, scrive Il Mattino. Dopo la sparuta presenza nell'area di rigore avversaria nelle prime partite con il Napoli, il danese è sembrato un altro calciatore con la nazionale, almeno nei numeri. Il lavoro che Riemer chiede al suo 4-2-3-1 è differente da quello richiesto da Allegri in azzurro: contro la Norvegia, la gara più lunga della sua stagione, 82 minuti in campo, Hojlund ha totalizzato 25 possessi di palla e 23 tocchi complessivi, non essendosi mai spinto così a lungo con il Napoli, dove viene spesso sostituito prima dal collega Lucca.

Hojlund Napoli, il confronto che fa riflettere: 11 tocchi in area con la Danimarca

Dei 23 tocchi registrati contro Haaland e compagni, Hojlund ne ha messi insieme 11 in area di rigore, sottolinea ancora Il Mattino. Un dato non da poco per chi aveva fatto notizia, in negativo, proprio per la sparuta presenza in area avversaria nelle gare con il Napoli: erano stati appena 2 i tocchi in area contro la Fiorentina. Un confronto che apre una riflessione sul modo in cui il centravanti viene utilizzato nel sistema di gioco azzurro rispetto a quello della sua nazionale.