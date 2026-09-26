De Bruyne show con il Belgio: Van Bommel gli ha dato libertà e centralità nel progetto

Il centrocampista è stato protagonista di un assist per il gol di Godts, mostrando tutto il suo potenziale in Italia-Belgio.

Protagonista di un assist contro l'Italia per il gol di Godts che ha aperto le marcature del Belgio, Kevin De Bruyne si è preso la scena all'Olimpico ieri sera. Una prestazione che non è passata inosservata nemmeno in ottica Napoli, con Il Mattino che ne ha sottolineato l'importanza sulle proprie pagine.

De Bruyne Belgio, la mossa di Van Bommel: battitore libero da mezzala sinistra

Questo il commento de Il Mattino alla prestazione di Kevin De Bruyne in Italia-Belgio: "La buona notizia per i napoletani non arriva da Di Lorenzo, titolare alla prima del nuovo corso azzurro, ma da Kevin De Bruyne: la partita del belga ha dato spazio agli applausi dei tifosi, che hanno ammirato tutto il potenziale del campione belga, forse come non è mai accaduto in questo avvio di stagione. Van Bommel ha messo Kevin al centro del progetto belga: nel 4-3-3 ha agito da mezzala sinistra ma con compiti di battitore libero."

De Bruyne, il Mattino: "Quello visto ieri servirebbe tanto anche ad Allegri"

Si accentra, arretra, inventa e serve l'assist del primo gol: insomma, De Bruyne visto ieri sera all'Olimpico è quello che servirebbe tanto anche ad Allegri nella sua versione azzurra, conclude Il Mattino. Un paragone che apre una riflessione sul ruolo e sulla libertà tattica concessa al centrocampista nelle due diverse maglie.