Lucca, guai seri: quante giornate di squalifica rischia dopo il rosso col Psv

vedi letture

Oltre il danno, la beffa. Lorenzo Lucca è stato espulso contro il Psv ma rischia due giornate di squalifica e non una. Ne scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. "Grossi guai Champions a Eindhoven. Con vista su Napoli: ovvero, Lorenzo Lucca rischia due giornate di squalifica e ciò significa che potrebbe saltare sia la sfida del 4 novembre con l'Eintracht Francoforte sia la successiva del 25 novembre con il Qarabag, entrambe in programma al Maradona. Tutto dipenderà da cosa metterà a referto il signor Daniel Siebert, l'arbitro tedesco della sezione di Berlino che martedì l'ha espulso con rosso diretto".