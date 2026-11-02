Lucca, occasione a sorpresa ma poca gloria: "Abbandonato al suo destino"

Lorenzo Lucca titolare a sorpresa contro la Juventus per la febbre di Hojlund. Vicario gli nega il gol, poi l'attaccante resta troppo isolato.

Occasione improvvisa per Lorenzo Lucca, catapultato al centro dell'attacco del Napoli contro la Juventus dopo il forfait di Rasmus Hojlund, fermato dalla febbre. L'attaccante italiano ha subito provato a sfruttare la chance: sul cross di Politano ha preso il tempo a Bremer e indirizzato bene il colpo di testa, trovando però la grande risposta di Vicario. Un intervento che gli ha negato un gol che avrebbe potuto cambiare la sua serata e forse anche il momento vissuto in azzurro.

Il Mattino: "Lì davanti solo soletto senza i giusti rifornimenti"

Il Mattino sottolinea le difficoltà incontrate dal centravanti, finora rimasto alle spalle di Hojlund nelle gerarchie di Massimiliano Allegri: "Dura la vita per chi sa dal minuti uno che partirà sempre alle spalle di Hojlund. Il danese, infatti, è il titolare designato per l'attacco di Allegri e Max ha provato anche a dare qualche chance all'italiano che non è mai riuscito a lasciare il segno provando a insidiare Rasmus nelle gerarchie azzurre". Anche contro la Juventus, però, Lucca ha avuto pochi palloni realmente giocabili: "E anche quella di ieri non è stata una serata facile per Lucca, abbandonato molto al suo destino: lì davanti solo soletto senza i giusti rifornimenti per poter far valere la sua prorompente fisicità. Soprattutto nel secondo tempo, quando la partita si mette in salita, i palloni dalle sue parti non arrivano mai e nemmeno le sportellate con gli avversari per tenere alta la squadra gli bastano per guadagnarsi un po' di gloria".