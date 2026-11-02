Marianucci, dal riscatto all'incubo: "Poco attento, ma fino al rosso tra i migliori"

Marianucci titolare a sorpresa contro la Juventus: buona prova fino all'espulsione che lascia il Napoli in dieci nel momento più delicato della partita.

Serata dalle due facce per Luca Marianucci, lanciato a sorpresa da Massimiliano Allegri nella bolgia dello Stadium a causa delle condizioni non ottimali di Rrahmani. Schierato inizialmente al fianco di Rafa Marin, il difensore ha retto il confronto fisico con Woltemade, ma la prima ammonizione rimediata nel finale del primo tempo ha inevitabilmente condizionato la sua partita. Dopo l'intervallo, con Di Lorenzo costretto a restare negli spogliatoi, Allegri gli ha chiesto anche di adattarsi quasi da terzino destro.

Il Mattino: "Marianucci poco attento, avrebbe potuto gestirsi meglio"

Secondo Il Mattino, la notte che poteva rappresentare il riscatto del giovane centrale si è trasformata in un incubo al 75', quando il tentativo di anticipo su Cabal gli è costato il secondo cartellino giallo: "Poco attento Marianucci, che con l'ammonizione sulle spalle avrebbe potuto avere una gestione più accorta della sua prestazione, senza eccedere in irruenza". Il quotidiano salva però quanto mostrato fino all'espulsione: "Peccato, questo va detto, perché fino al momento del secondo giallo era stato anche uno dei migliori nella difesa di Allegri". Una prestazione che avrebbe potuto rappresentare un passo importante nella ricerca di maggiore spazio nelle gerarchie azzurre, soprattutto considerando la scelta dell'allenatore di tenerlo in campo anche dopo il forfait di Di Lorenzo. Marianucci mastica invece amaro: l'occasione per dimostrare di poter competere con Amir Rrahmani e Rafa Marin è terminata anzitempo con il Napoli costretto a giocare in inferiorità numerica.