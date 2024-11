Lukaku a rischio per Napoli-Roma? Cosa filtra sulle condizioni di Big Rom

Romelu Lukaku lascia in anticipo il ritiro del Belgio e fa ritorno in Italia. Ma come mai? A spiegarlo è stato il commissario tecnico della nazionale belga, Domenico Tedesco: "Ha voluto a tutti i costi scendere in campo contro l’Italia, per noi si trattava di una finale, ma ora ha un’infiammazione al ginocchio, cronica, ha dovuto fare un’infiltrazione e non era a disposizione. Per 3-4 giorni dovrà star fermo, non potrà nemmeno allenarsi".

Insomma, è stata smentita l'ipotesi di un patto con il selezionatore, Lukaku ha un problema fisico. Nulla di grave, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tant'è che contro la Roma alla ripresa del campionato dovrebbe esserci senza problemi. C'è tempo sufficiente per recuperare, ma bisognerà capire quanti allenamenti avrà all'attivo.