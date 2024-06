Lukaku, ci pensa anche il Milan: per Gazzetta c'è l'ok del belga

vedi letture

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che non si tratterebbe comunque di un affare low-cost

Viste le difficoltà per arrivare a Joshua Zirkzee, da tempo primo obiettivo per l'attacco, il Milan sta valutando anche altre piste alternative e una di queste porta a Romelu Lukaku (da tempo nei desideri del Napoli di Antonio Conte). A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che non si tratterebbe comunque di un affare low-cost perchè l'ingaggio di Lukaku è molto importante: nella sua ultima e unica stagione alla Roma, Lukaku ha guadagnato infatti 7 milioni e mezzo di euro.

Il belga ha ancora due anni di contratto con la squadra inglese, ma il suo futuro sarà lontano a Londra. L'idea di tornare a Milano lo intriga parecchio, anche se dall'altra parte del Naviglio. Come testimoniano gli affari conclusi negli ultimi anni (Tomori, Giroud, Pulisic e Loftus-Cheek), i rapporti tra Milan e Chelsea sono ottimi e questo potrebbe favorire anche questa operazione. O