Condò: "Il Napoli si è fatto prendere a schiaffi dalla Lazio di Sarri

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Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, Paolo Condò analizza la cavalcata scudetto dell’Inter, sottolineandone numeri e dominio nelle ultime settimane. Il giornalista evidenzia come, dopo l’ultima pausa, i nerazzurri abbiano cambiato marcia: “Nelle tre partite che hanno seguito l’ultima pausa l’Inter ha segnato 12 gol: 5 alla Roma, 4 al Como, 3 al Cagliari". Una progressione che ha trasformato una corsa apparentemente aperta in un trionfo annunciato.

Prima della sosta, infatti, la situazione era diversa: “aveva rimesso in palio uno scudetto che pareva blindato con due punti in tre partite”. Ma da quel momento in poi, il cambio di ritmo è stato netto: “lo scudetto è stato non vinto ma stravinto”, anche alla luce del crollo delle inseguitrici, finite a distanza considerevole.

Nel confronto con le stagioni recenti, il giornalista richiama anche i precedenti: “Il Napoli di Spalletti e l’Inter di Inzaghi lo vinsero alla 33esima, e in entrambi i casi si parlò di monologo”, segno di una superiorità simile a quella attuale.

Infine, un focus sul Napoli e sul clima attorno alla squadra: “Il Napoli si è lasciato prendere a schiaffi dalla Lazio di Sarri”, con inevitabili strascichi tra polemiche e tensioni, anche in vista del confronto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte.