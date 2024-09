Lukaku e Neres perdono contro Juan Jesus e Mazzocchi: sorpresa nella partitina

vedi letture

Ieri mattina a Castel Volturno si è giocata una partitina durante l'allenamento congiunto e misto con la Primavera. Conte ha fatto le prove del Napoli con gli uomini a disposizione, schierato con il consueto 3-4-2-1, la sfida è finita 4-1 per la squadra in cui giocavano Juan Jesus, Mazzocchi, Simeone contro quella in cui, invece, spiccavano Spinazzola, Neres e Lukaku.