Lukaku rallenta, Gazzetta: "Ogni fisico ha le sue esigenze"

Non è ancora tempo di rivedere in campo Romelu Lukaku. Ci vorrà ancora qualche settimana prima di ritrovarlo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

Il rientro per la Supercoppa era stato prezioso e di speranza, ma ora bisogna aspettarlo. "Romelu Lukaku rallenta, non certo per mancanza di volontà ma perché ogni fisico ha le proprie esigenze qualsiasi struttura reagisce diversamente alle sollecitazioni: la presenza sul volo diretto per Riad ha rappresentato un'iniezione di fiducia, ma da quel 15 dicembre in poi non è stato possibile procedere con il debutto e a Cremona il centravanti non c'era. Riprenderà assieme al Napoli, per tentare di avvicinarsi alla Lazio (o almeno alla convocazione) e comunque per riuscire ad essere pronto per questo mese in cui - denso, intenso, ingolfato spazio ce ne sarebbe per chiunque, pure per un gigante come lui".