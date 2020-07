"Ma si può giocare così?", Napoli preoccupato per i casi in Catalogna: ha già fatto due mosse

La situazione legata ai contagi che sono tornati a crescere in Catalogna hanno creato una certa apprensione anche in casa Napoli. "Ma si può?", si è chiesto il club azzurro secondo il Corriere dello Sport in virtù dei tanti casi che si registrano a quelle latitudini. Le autorità catalane hanno sconsigliato di uscire di casa e, per questo, il Napoli si è allertato e ha avviato i contatti sia con il console italiano a Barcellona che con la UEFA.