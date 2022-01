Malcuit e Petagna in isolamento per contatti stretti con positivi: entro martedì il tampone

Andrea Petagna e Kevin Malcuit si trovano in isoalmento e non si stanno allenando a causa di contatti stretti con alcuni positivi al Covid-19. Le ultime arrivano dal Corriere del Mezzogiorno: "Entro martedì si sottoporranno con il gruppo-squadra al tampone molecolare, la speranza è che siano negativi e a disposizione per la sfida contro la Juventus. Mancheranno già Elmas, Lozano e Osimhen positivi al Covid-19 oltre a Koulibaly, Anguissa e Ounas impegnati in Coppa d’Africa".