Maradona, il medico indagato per omicidio colposo e spunta episodio di violenza il 19 novembre

Il medico di Maradona, dopo la morte del Diez, è accusato di omicidio colposo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Secondo l’inchiesta della procura di San Isidro, il neurochirurgo che l’aveva operato adesso è accusato come possibile responsabile della morte di Diego, per negligenza. Ma lui si difende in lacrime: "Ho fatto tutto ciò che si poteva fare per un amico". Le dichiarazioni della storica cuoca di Maradona, Monona, e di un impiegato di sicurezza parlano di un episodio violento accaduto il giovedì 19, in cui Diego avrebbe spinto e dato un pugno a Luque, l’unico apparentemente in grado di entrare nella camera di Maradona. Luque l’ha riconosciuto come uno dei tanti sfoghi di Maradona".