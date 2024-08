Mario Rui out, ma Napoli tranquillo: Olivera può fare due ruoli

vedi letture

"La ormai imminente partenza di Mario Rui, abbinata a quella di un centrale, potrebbe aprire anche l’esigenza di prendere un altro difensore"

La possibile uscita di Mario Rui o di un centrale aprirebbe un buco: la squadra è incompleta per puntare alla Champions. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulle strategie di mercato del Napoli, non escludendo la possibilità che in questa fase finale possa arrivare anche un nuovo rinforzo in difesa.

"La ormai imminente partenza di Mario Rui, abbinata a quella di un centrale, potrebbe aprire anche l’esigenza di prendere un altro difensore. Il Napoli ha la fortuna di avere Olivera in grado di fare due ruoli (braccetto ed esterno) e dovrà valutare se intervenire per dare un’alternativa a Spinazzola o ai centrali, anche in base ai posti disponibili che avrà in lista".