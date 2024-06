Marotta e Ausilio studiano l'alternativa a Gudmundsson: occhi su Raspadori

Inzaghi vorrebbe una punta in più, senza salutare Arnautovic, ritenuto fondamentale anche per lo spogliatoio.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter e gli intrecci di mercato con il Napoli: piace Gudmundsson, seguito con attenzione dal club azzurro, e come alternativa pensa a Giacomo Raspadori. A scrivere dei movimenti in attacco del club nerazzurro è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Ecco perché, al di là dell’innesto di Taremi (prenderà il posto di Sanchez), Inzaghi vorrebbe una punta in più, senza salutare Arnautovic, ritenuto fondamentale anche per lo spogliatoio.

Il preferito del tecnico è Gudmundsson, che costa tanto - almeno 30 milioni - e che, per quanto si è appreso l’ultima settimana, dovrà andare a processo in Islanda con l’accusa di stupro. L’Inter attende di capire come evolverà la situazione, fermo restando che l’attaccante del Genoa ha tanti estimatori. Non è da escludere che sia necessario cambiare obiettivo: sui taccuini di Marotta e Ausilio c’era anche il nome del napoletano Raspadori. Può tornare d'attualità?".