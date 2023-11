Mazzarri non è più quello del 2013: niente sigarette e niente difesa a 3

Mazzarri non giocherà con la difesa a 3 e già questa è una notizia perché in carriera poche volte si ricorda l'allenatore con un reparto arretrato composto da 4 calciator

Walter Mazzarri non può essere lo stesso del 12 maggio 2013 perché 3.846 giorni sono tanti e non possono non lasciare un segno indelebile in una persona. È anche il suo caso, infatti il tecnico del Napoli ripartirà da un nuovo cronometro e soprattutto con una nuova squadra, diversa, ma non per forza meno forte di quella che aveva. E questa volta, come riporta il Corriere dello Sport, non ci saranno più le nuvole di fumo delle sigarette, dalle quali è sfuggito.

Mazzarri non giocherà con la difesa a 3 e già questa è una notizia perché in carriera poche volte si ricorda l'allenatore con un reparto arretrato composto da 4 calciatori. Per alloggiare ha scelto Pozzuoli, l'albergo che lo accolse, abbandonando la visione da imprenditore evoluto di ville di lusso a Campiglia Marittima e, per ritrovare qualcosa di sé, il secondo sarà Nicolò Frustalupi, mentre il preparatore atletico Giuseppe Pondrelli. De Laurentiis ha arricchito lo staff con Gianluca Grava, così ora c'è veramente tutto, Mazzarri deve solo ritrovare le vittorie.