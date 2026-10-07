Test col Giugliano saltato per decisione di Allegri: spuntano retroscena e motivo

Il Napoli avrebbe dovuto affrontare il Giugliano in un allenamento congiunto martedì, ma Allegri ha deciso di cancellare il test per l'emergenza

L'emergenza che sta colpendo il Napoli ha avuto conseguenze anche sul programma di lavoro studiato da Massimiliano Allegri durante la lunga sosta per le nazionali. Dopo il test disputato contro l'Avellino, gli azzurri avrebbero dovuto sostenere martedì un altro allenamento congiunto, questa volta contro il Giugliano. L'appuntamento è stato però cancellato proprio a causa del numero ridotto di calciatori a disposizione del tecnico, tra infortunati e giocatori impegnati con le rispettive selezioni.

Allegri cancella il test: "I disponibili sono contati"

A svelare il retroscena è La Repubblica, che collega direttamente la decisione alla situazione dell'infermeria: "L’infermeria è piena e Allegri ha annullato la prevista amichevole con il Giugliano. I disponibili sono contati". Niente secondo test, dunque, per un Napoli che ha proseguito la preparazione a Castel Volturno con una normale seduta di allenamento. Allegri ha preferito evitare ulteriori rischi in un momento già delicato, anche considerando il fitto ciclo di partite che attende gli azzurri dopo la sosta.