Media punti altissima al Maradona: 2,38 per gli azzurri a Fuorigrotta

L'edizione odierna di Tuttosport esalta il rendimento casalingo del Napoli

L'edizione odierna di Tuttosport esalta il rendimento casalingo del Napoli, reduce dalla bella vittoria per 3-0 contro l'Empoli nello stadio di Fuorigrotta, sottolineando come la squadra partenopea abbia trasformato lo Stadio Maradona in un vero e proprio fortino.

In 16 partite giocate in casa, gli azzurri hanno ottenuto 12 vittorie, 2 pareggi e soltanto 2 sconfitte, con una media di 2,38 punti a partita. Un rendimento che li pone al secondo posto nella classifica delle migliori performance interne della Serie A, dietro solo all'Inter che guida la speciale graduatoria relativa ai punti conquistati tra le mura amiche.