Media punti crollata nel girone di ritorno: il dato

"Le occasioni perdute dal Napoli stanno diventando tante e molto probabilmente troppe, per una squadra che alla fine del girone d’andata era campione d’inverno e viaggiava con un ritmo da scudetto, mentre in quello di ritorno è riuscita a mettere insieme appena 17 punti in 9 giornate, alla media di 1.8 a gara". Lo sottolinea l'edizione odierna di Repubblica, che sottolinea le difficoltà della squadra di Conte nel girone di ritorno.

"C’è poco di episodico nella brusca frenata del Napoli, anche se l’occasione persa nella trasferta di Venezia assomiglia alla classica goccia capace di far traboccare il vaso, allontanando un po’ — a prescindere dai risultati delle dirette concorrenti — il sogno dello scudetto. Nella fase discendente del campionato gli azzurri viaggiano infatti con una media punti (1,88) nettamente inferiore rispetto a quella mantenuta nel girone d’andata, concluso dalla squadra di Antonio Conte da campione d’inverno a quota 44 in classifica".