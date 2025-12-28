Dubbi di formazione per Conte? CorSera: "Per la prima volta c'è abbondanza"

vedi letture

In casa Napoli forse per la prima volta regna l’abbondanza, soprattutto in difesa e sulle fasce. Come sottolinea il Corriere della Sera, per la prima volta in stagione i ballottaggi aperti sono addirittura tre: Buongiorno contro Juan Jesus al centro della difesa, Spinazzola in vantaggio su Gutierrez, e infine Lang ed Elmas a contendersi una maglia sulla trequarti offensiva.

Le alternative non mancano e danno garanzie, ma la sensazione è che Antonio Conte possa puntare sulla continuità, riproponendo a Cremona la stessa formazione che ha trionfato a Riad in Supercoppa.