Numeri impietosi in stagione lontano dal Maradona: non accadeva dal 2007/08

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:40Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

La Supercoppa può diventare una vera medicina per il Napoli, chiamato a curare il persistente mal di trasferta. Lo sottolinea Tuttosport, parlando di un virus che ha colpito con forza gli azzurri e al quale Antonio Conte sembra aver finalmente trovato l’antidoto giusto.

In Arabia Saudita la ricetta ha funzionato, ma la vera prova del nove arriva oggi contro la Cremonese: un esame di maturità per certificare il cambio di passo lontano dal Maradona. I numeri restano impietosi: sette sconfitte nelle ultime nove trasferte, tante quante nei precedenti 33 viaggi esterni. Per ritrovare un dato simile bisogna tornare alla stagione 2007/08. Ora serve continuità.