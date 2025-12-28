Di Lorenzo è ancora lo stakanovista: dato clamoroso, ecco da quando non si ferma

Corre, lotta, difende e spinge senza sosta: Giovanni Di Lorenzo è una certezza assoluta del Napoli di questa stagione. Le ha giocate praticamente tutte, sempre da titolare e sempre per 90 minuti più recupero, senza mai tirarsi indietro. L’unica pausa forzata è arrivata in Champions League, con l’espulsione a Manchester contro la squadra di Pep Guardiola e la conseguente squalifica, che gli ha tolto appena 69 minuti complessivi dal suo ruolino europeo.

Per il resto, Di Lorenzo è rimasto un punto fermo, anche nei momenti più complicati dal punto di vista atletico. Ha stretto i denti, sofferto in silenzio e continuato a dare tutto per il Napoli, incarnando perfettamente lo spirito di sacrificio e affidabilità richiesto da Conte. Sempre presente, sempre sul pezzo: il capitano azzurro è diventato il simbolo della continuità. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.